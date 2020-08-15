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РИА Новости
РИА Новости

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РИА Новости19:38
РБК

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РБК22:59
Вести.Ru

Украинский депутат предупредил о госперевороте во главе с Порошенко

Вести.Ru21:53
Утро.ru

На Украине готовят государственный переворот

Утро.ru03:41
ФАН

Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

ФАНвчера в 08:46
Национальная служба новостей

На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот

Национальная служба новостей14 августа в 13:29
REGNUM

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

REGNUM14 августа в 07:16

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.
В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США
Газета.Ru03:04
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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