Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
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Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.В источнике
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На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
Национальная служба новостей14 августа в 13:29