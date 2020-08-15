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РИА Новости
РИА Новости

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.В источнике
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РБК

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РБК22:59
REGNUM

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

REGNUM14 августа в 07:16
RT на русском

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

RT на русском20:41
РИА Новости

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РИА Новости19:38
ФАН

Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

ФАНвчера в 08:46
Национальная служба новостей

На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот

Национальная служба новостей14 августа в 13:29
Вести.Ru

Украинский депутат предупредил о госперевороте во главе с Порошенко

Вести.Ru21:53

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
РИА Новостивчера в 16:33
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском02:09
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:15
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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В Японии начали испытывать аккумуляторы на электромобили нового типа

Киотский университет и Toyota тестируют аккумулятор электромобиля, который обеспечит запас хода в 1000 км. Команда исследователей из Киотского университета и Toyota Motor в данный момент занимаются разработкой аккумуляторной технологии следующего поколения, которая может вместить больше энергии в небольшой и легкий корпус, чем нынешняя стандартная литий-ионная батарея.
Avtovesti.comвчера в 10:25
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