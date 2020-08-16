Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот.В источнике
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На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
Национальная служба новостей14 августа в 13:29