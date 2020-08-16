Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РБК22:59
Вести.Ru

Украинский депутат предупредил о госперевороте во главе с Порошенко

Вести.Ru21:53
Национальная служба новостей

На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот

Национальная служба новостей14 августа в 13:29
РИА Новости

Депутат Верховной рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РИА Новости19:38
ФАН

Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

ФАНвчера в 08:46
RT на русском

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

RT на русском20:41
REGNUM

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

REGNUM14 августа в 07:16

ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
Недвижимость.RUвчера в 03:25
75

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
35