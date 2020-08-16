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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимается подготовкой госпереворота в стране, который намечен на День независимости, 24 августа. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.В источнике
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РБК

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РБК22:59
Вести.Ru

Украинский депутат предупредил о госперевороте во главе с Порошенко

Вести.Ru21:53
РИА Новости

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

РИА Новости19:38
RT на русском

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

RT на русском20:41
ФАН

Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

ФАНвчера в 08:46
Национальная служба новостей

На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот

Национальная служба новостей14 августа в 13:29
REGNUM

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

REGNUM14 августа в 07:16

В Японии начали испытывать аккумуляторы на электромобили нового типа

Киотский университет и Toyota тестируют аккумулятор электромобиля, который обеспечит запас хода в 1000 км. Команда исследователей из Киотского университета и Toyota Motor в данный момент занимаются разработкой аккумуляторной технологии следующего поколения, которая может вместить больше энергии в небольшой и легкий корпус, чем нынешняя стандартная литий-ионная батарея.
Avtovesti.comвчера в 10:25
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Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Американские ученые из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо установили, что таяние ледников в Гренландии фактически уже прошло точку невозврата.
МонаВиста14 августа в 14:37
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В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъ21:45
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