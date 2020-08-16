ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.