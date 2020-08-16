Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.В источнике
С чего всё началось
«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — цитирует
телеканал NewsOne Киву.
Подробнее о событии
На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
Национальная служба новостей14 августа в 13:29