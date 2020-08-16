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RT на русском
RT на русском

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.В источнике
С чего всё началось
«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — цитирует
 телеканал NewsOne Киву.
RT на русском20:41
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Газета.Ru

В Раде назвали дату попытки госпереворота со стороны Порошенко

Газета.Ruвчера в 06:21
RT на русском

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

RT на русском20:41
РИА Новости

В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости

РИА Новости19:38
ФАН

Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

ФАНвчера в 08:46
Комсомольская правда

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит госпереворот на Украине

Комсомольская правда20:49
Национальная служба новостей

На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот

Национальная служба новостей14 августа в 13:29
REGNUM

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

REGNUM14 августа в 07:16

ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО
Недвижимость.RUвчера в 03:25
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В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

«В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - уточнили в оперативном штабе.
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Демонстрационный прототип нового Mercedes-Benz S-Класса отличился длинной колёсной базой, богатым оснащением и конфигурацией салона с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда, высокой консолью между сиденьями и пятью сенсорными экранами в салоне.
Motorвчера в 11:18

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufaвчера в 10:18
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BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Dailyвчера в 04:53
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
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США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъ21:45