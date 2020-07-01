Политика
Газета.RuДепутат Рады заявил о предательстве Украины партией Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет". Такой вывод он сделал, исходя из реакции политиков и самого президента на "проявления фашизма" по отношению к народу.
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с чего всё началось
Вадим Рабинович, являющийся одним из депутатов Верховной рады, обратился с критикой в адрес партии «Слуга народа», главой которой является президент Владимир Зеленский, обвинив её членов в предательстве.Наша версия07:19
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Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины
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