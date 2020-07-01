с чего всё началось

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет". Такой вывод он сделал, исходя из реакции политиков и самого президента на "проявления фашизма" по отношению к народу.

Культура Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. 1

Футбол Премьер-лига. «Краснодар» получил самую большую прибыль Действующий чемпион премьер-лиги и лидер нынешнего сезона "Зенит" получил почти 830 млн рублей, казанский "Рубин" – 488 миллионов, "Уфа" – 302 миллиона, столичное "Динамо" –125 млн рублей. 1

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 5

Авто Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН. 12

Общество HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

Технологии Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых «Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов. 6

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 230

Игры СМИ: Презентация игр для Xbox Series X состоится 23 июля Сайт VideoGamesChronicle со ссылкой на анонимные источники сообщил, что новая презентация игр для Xbox Series X состоится 23 июля.

Армия и оружие Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.

Политика На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 3,1K

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 672

Футбол ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018 Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Футбол Врач «Локомотива» заявил, что Гильерме, скорее всего, сыграет с «Сочи» Врач "Локомотива" Никита Карлицкий заявил, что голкипер Маринато Гильерме с вероятностью в 90% примет участие в матче 26-го тура РПЛ против "Сочи".