с чего всё началось

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет". Такой вывод он сделал, исходя из реакции политиков и самого президента на "проявления фашизма" по отношению к народу.

Политика Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК. 3

Экономика В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 4

Политика Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post. 14

Культура Netflix выпустил комедию про «Евровидение» На платформе контент-провайдера Netflix Уилл Фарелл совместно с режиссёром Дэвидом Добкиным выпустил комедию про «Евровидение». 10

Здоровье Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Спорт Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.

Политика Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента По данным на 18 часов по московскому времени, общероссийская явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 63,3 процента, сообщили в Центризбиркоме.

Армия и оружие Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт. 92

Здоровье Названы препараты, снижающие риск заражения коронавирусом Пациенты с ВИЧ гораздо меньше подвержены заражению коронавирусом, если во время антиретровирусной терапии (АРТ) принимают препараты тенофовир и эмтрицитабин (в комбинации). 3

Кино Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters). 2