с чего всё началось

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 101

Общество Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. 290

Политика Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. 128

Происшествия Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.

Космос «Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. 34

Спорт ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 207

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 3K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом. 3

Армия и оружие Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР Подконтрольные Киеву вооруженные формирования четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня с Донецкой Народной Республикой.

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 56

Здоровье В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общество Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, актеру названивают украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию. 125

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня. 2K

Экономика В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса. 28