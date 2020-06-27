Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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с чего всё началось
Власти Украины заключили с Международным валютным фондом, помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина
».
Московский Комсомолец00:12

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Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

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В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ

Lenta.ruвчера в 22:31

Депутат Рады рассказал о тайном меморандуме Украины и МВФ

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Депутат Рады рассказал о планах власти по сокращению населения Украины

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Депутат рады рассказал о тайных договоренностях Киева с МВФ

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В Раде заявили о «тайном меморандуме» Украины и МВФ

РИА Новости01:29

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

RT на русскомвчера в 21:59
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Общество

Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 07:06
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Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Космос

«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
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Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
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Армия и оружие

Украина всполошилась из-за предстоящих учений России «Кавказ-2020»

Предстоящие российские учения "Кавказ-2020" встревожили представителей военной разведки Украины, заявили в украинском Минобороны.
ПолитРоссия 03:40
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Спорт

ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics

В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.
ГЛАС.RU 03:07
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
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Общество

«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
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Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказал о переломе носа Ксении Собчак

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Армия и оружие

Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву вооруженные формирования четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня с Донецкой Народной Республикой.
ИА Новороссия вчера в 03:15
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
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Здоровье

В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ

В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Реальное время 06:14
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
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Общество

Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле

По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, актеру названивают украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию.
URA.Ru вчера в 17:47
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 25 июня в 09:24
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Футбол

Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»

Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
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