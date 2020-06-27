Политика
RT на русскомДепутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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с чего всё началось
Власти Украины заключили с Международным валютным фондом, помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».Московский Комсомолец00:12
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Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Футбол
Футболистом ЦСКА и сборной России заинтересовались в Германии
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги.
Lenta.ru 04:50
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавляо группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».
Ведомости 04:43
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Общество
В Петербурге зарегистрировано 57 новых смертей от коронавируса
За последние сутки в Петербурге подтверждено 224 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:12
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:26
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Байкал24 03:36
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
Экономика
В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ
Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Общество
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Экономика
Бесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение
Текущая ситуация с подключением к газораспределительным сетям в стране однотипна: «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема последующего подключения ложится на потребителя.
РБК вчера в 09:16