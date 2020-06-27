с чего всё началось

Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят.

Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) существует тайное соглашение, которое предусматривает сокращение украинского населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передает «112 Украина».

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

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