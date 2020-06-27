Политика
РБКДепутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) существует тайное соглашение, которое предусматривает сокращение украинского населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передает «112 Украина».
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Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят.
— Вадим Рабинович, украинский политикРИА Новости 01:29
с чего всё началось
Власти Украины заключили с Международным валютным фондом, помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».Московский Комсомолец00:12
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В Раде рассказали о тайном меморандуме с МВФ, требующем сокращения населения
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