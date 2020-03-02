Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. Заявление парламентария транслировалось в эфире телеканала "Укринформ".

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

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