Политика
РИА НовостиДепутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. Заявление парламентария транслировалось в эфире телеканала "Укринформ".
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Космос
Железный астероид Itokawa задает загадки
Солнечный ветер выветривает небесные тела Это открытие волнительно не только потому, что ранее были пропущены крошечные железные «усы», которые с тех пор были обнаружены и на других частицах с астероида.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Здоровье
Кудрин предложил Минздраву перепроверить данные по обеспеченности больниц водой
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что Минздраву нужно дополнительно изучить приведенные СП данные об обеспеченности водой медицинских учреждений.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Экономика
Названы главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества
Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Экономика
Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Греф уточнил, что 2019 год также стал очень удачным: по российским стандартам по итогам года Сбербанк заработал 860 млрд рублей чистой прибыли.