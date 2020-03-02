Политика
ТАССДепутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
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Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС
«Интер Майами» дебютировал в МЛС выездным матчем против «Лос-Анджелеса».
Армия и оружие
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
Общество
Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель из-за китайского коронавируса, пишет Deutsche Welle в своем Twitter.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Экономика
Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков
Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Общество
Мэр Якутска ответила на критику ее идеи о налоге на домашних животных
Мэр Якутска убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.
Гаджеты
Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем «бюджетнике» Apple
Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше). iPhone 9 2020: дизайн и начинка Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года.
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает работу
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Здоровье
Рано хвататься за сердце: как в Новосибирске получить бесплатное лекарство
Вместе с экспертами разбираемся, как получить лекарства бесплатно.
Хоккей
Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»
На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1. Шайбу в составе «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Общество
Женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта
Специалисты подчеркивают, что в нынешнем году мужчины смогли угадать с выбором подарка женщинам на 8 Марта.
Армия и оружие
Турция впервые применила в Сирии «рой дронов»
Турция впервые применила в Сирии "рой дронов" для борьбы с правительственными силами страны, которые поддерживает Россия.
Наука
Культурные особенности повлияли на ощущение нездоровья
Исследователи из Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что на качество ощущений во время болезни влияют не только объективные процессы, происходящие в организме человека, но и множество факторов, таких как пол, этническая принадлежность, и различных социальных норм.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Политика
Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Авто
Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей
ГОСТ был утвержден в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Армия и оружие