Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
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Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок

Комсомольская правда22:23

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

RT на русском21:56

В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Lenta.ru22:01

На Украине заявили о потребности страны в российском рынке

Телеканал 360°22:20

Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок

Московский Комсомолец21:52

Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине рынки РФ и стран СНГ

Аргументы и Факты21:38

Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок

РИА Новости20:48
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Общество

В Китае надеются получить вакцину от COVID-19 к концу 2020 года

В SASAC сообщают, что инактивированная вакцина от COVID-19, скорее всего, поступит на внутренний рынок Китая в конце 2020 года или в начале 2021 года.
REGNUM 10:47
Армия и оружие

В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях

Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa вчера в 02:57
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Авто

Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class

Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
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Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
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Политика

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
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Космос

Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной

Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru 28 мая в 13:51
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Происшествия

МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
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Шоу-бизнес

Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 16:22
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
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Наука

Ученые раскрыли особенности камуфляжа стеклянной лягушки

Особенности кожного покрова стеклянных лягушек делают их способными сливаться с окружающей средой, об этом 26 мая было опубликовано исследование в научном издании PNAS.
ИА Красная Весна 04:19
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Общество

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
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Наука

Изобретен новый энергогенерирующий материал

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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт

РБК 28 мая в 21:27
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Здоровье

15 грузовиков гуманитарного груза от президента приедут в Забайкалье

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Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
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Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК 09:29
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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

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Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
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Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Футбол

В АПЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

Футболисты и сотрудники Английской премьер-лиги (АПЛ) прошли новый раунд тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
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Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
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Наталия Юрьевна Королевская
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Украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Украина - Вперёд!». Народный депутат Украины VIII созыва с 2014 года.
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