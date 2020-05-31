Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

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