Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

с чего всё началось

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева», — говорится в документе. В запросе отмечается, что депутат попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму.

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