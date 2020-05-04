Политика

РБКРБКДепутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева», — говорится в документе. В запросе отмечается, что депутат попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму.
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с чего всё началось

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.
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Подробнее о событии

Депутат Рашкин просит Генпрокуратуру проверить программу Киселева на экстремизм

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В Госдуме попросили проверить телеведущего Дмитрия Киселева на экстремизм

Московский Комсомолец08:59

В КПРФ попросили проверить заявления Дмитрия Киселёва на экстремизм

News.ru08:35

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

РБК07:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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Российский политик. Депутат Государственной думы РФ 3-7 созывов от КПРФ. Член Центрального комитета КПРФ. С 2003 года член Президиума ЦК КПРФ. В 2004-2013 годах - секретарь ЦК КПРФ. С декабря 2010 года - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. В 2013-2017 годах - заместитель председателя ЦК КПРФ. В 1993-2011 годах - первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ.
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