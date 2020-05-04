Политика

РБКРБКДепутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева», — говорится в документе. В запросе отмечается, что депутат попросил начать проверку о нарушении закона о противодействии экстремизму.
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с чего всё началось

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.
РБК07:54

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Депутат ГД Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм высказывания телеведущего Дмитрия Киселева

Эхо Москвы13:00

В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм

Lenta.ru10:53

Депутат Рашкин просит Генпрокуратуру проверить программу Киселева на экстремизм

Коммерсантъ09:04

Киселев ответил Рашкину после обращения в прокуратуру

Национальная служба новостей11:13

В Госдуме попросили проверить телеведущего Дмитрия Киселева на экстремизм

Московский Комсомолец08:59

В КПРФ попросили проверить заявления Дмитрия Киселёва на экстремизм

News.ru08:35

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

РБК07:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
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На Украине карантин продлили до 22 мая

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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:59
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Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят.
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Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.
Газета.Ru 13:18
Здоровье

Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса

Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
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Общество

Парикмахерским в Пермском крае разрешат возобновить работу

Окончательный порядок по организации работы салонов красоты и парикмахерских будет опубликован 6 мая.
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Верховный суд рассмотрит сегодня дела о налоговых декларациях президента США Дональда Трампа.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
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В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом

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В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
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Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
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Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

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МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
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Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
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Валерий Фёдорович Рашкин
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Российский политик. Депутат Государственной думы РФ 3-7 созывов от КПРФ. Член Центрального комитета КПРФ. С 2003 года член Президиума ЦК КПРФ. В 2004-2013 годах - секретарь ЦК КПРФ. С декабря 2010 года - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. В 2013-2017 годах - заместитель председателя ЦК КПРФ. В 1993-2011 годах - первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ.
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