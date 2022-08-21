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Депутат Шеремет назвал атаку украинских беспилотников на Крым «агонией киевского режима»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку украинских беспилотников на Крым.
РИА Новости
Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся.
РИА Новости
«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности», — заявил Шеремет.
Lenta.ru
За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах.
Lenta.ru

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В Госдуме допустили, что Украина атакой БПЛА проверяла крымскую систему ПВО
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