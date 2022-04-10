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Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля о решении конфликта на Украине военным путем

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за разрешение конфликта на Украине военным путем.
Lenta.ru
"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Выступая в Киеве, Боррель заявил, что ситуация на Украине «должна быть выиграна на поле боя», и подтвердил готовность ЕС продолжать оказание военной помощи.
Ямал-Медиа

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