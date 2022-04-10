"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273 в спортивном комплексе «VyStar Veterans Memorial Arena».
Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Хорватский европарламентарий Вальтер Флего поднял вопрос о необходимости «оказать содействие» тем гражданам России, которые выехали из страны в том числе из-за последствий американских и европейских санкций, введённых против Москвы в связи с началом спецоперации на Украине.