Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.
"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
Примечательно, что на изображениях в украинских СМИ серийный номер "Точки-У" был размыт, однако записи с читаемыми цифрами появились в эфирах зарубежных телеканалов - к примеру, в новостном выпуске TG La7.