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Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля, выступившего за продолжение боев на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.
РИА Новости
"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку, так как глава дипломатической службы должен выступать за решение любых проблем дипломатическим путем.
Комсомольская правда
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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