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Депутат Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать освобожденные Российской армией регионы на юге Украины.
Газета.Ru
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.
РИА Новости
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
РИА Новости
На данный момент здесь сформированы военно-гражданские администрации, в обороте начал использоваться рубль, заработало вещание российских телеканалов и радиостанций.
Газета.Ru

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Депутат Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией
Газета.Ru17:28
Депутат Госдумы Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией
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Депутат Госдумы Шеремет назвал политической агонией приказ Зеленского отвоевать юг Украины
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Депутат Госдумы Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией
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