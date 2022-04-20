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Депутат Шеремет предложил президенту Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на боевиков, засевших на мариупольском заводе "Азовсталь", передают РИА Новости
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Ореанда-Новости
Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков.
ФАН
Что касается видеообращения главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Михаил Шеремет уверен, что оно было записано под пристальным надзором спецслужб Украины.
РЕН ТВ
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
Москва 24

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Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»
Pravda.Ru01:38
Депутат Шеремет предложил президенту Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»
Lenta.ru01:53
Депутат Шеремет обратился к Зеленскому с предложением обменять себя на боевиков из «Азовстали»
Телеканал 360°01:45
Депутат Госдумы Шеремет предложил обменять Зеленского на боевиков «Азовстали»
RT на русском02:26
Депутат Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на засевших в «Азовстали» боевиков
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