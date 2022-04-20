Что касается видеообращения главы политсовета украинской партии " Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Михаил Шеремет уверен, что оно было записано под пристальным надзором спецслужб Украины.