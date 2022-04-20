Что касается видеообращения главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Михаил Шеремет уверен, что оно было записано под пристальным надзором спецслужб Украины.
Главный вокзал заговорил по-украински Berlin Hauptbahnhof, или Главный вокзал Берлина, — основная в Германии точка приема украинских беженцев, прибывающих поездами из Варшавы и других польских городов.
Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.