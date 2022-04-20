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Депутат Шеремет предложил президенту Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский должен поступить по-мужски и обменять себя на боевиков, которые засели в «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ru
На самом деле Зеленского беспокоят жизни иностранных наёмников.
Царьград
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости

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Депутат Госдумы Шеремет предложил обменять Зеленского на боевиков «Азовстали»
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Депутат Госдумы Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»
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