Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте.