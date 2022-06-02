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Депутат Шеремет призвал ускорить интеграцию в состав России южных регионов Украины

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с призывом ускорить процесс интеграции в состав России Запорожской и Херсонской областей, расположенных в южной части Украины.
Комсомольская правда
В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
РИА Новости
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
РИА Новости
Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Евразия Daily

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Депутат Госдумы Шеремет предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России
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Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить процесс интеграции юга Украины в состав России
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