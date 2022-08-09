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Депутат Шеремет считает необходимым создать новый СССР для противостояния Западу

Объединение независимых государств на добровольной основе по образу СССР необходимо для наращивания силы и способности противостоять Западу, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Царьград
"Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", – заявил Михаил Шеремет.
Толк
С учётом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.
Накануне.Ru
После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты.
Дума ТВ

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Депутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение государств наподобие СССР
Коммерсантъ01:22
Депутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР
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Депутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР
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Депутат Госдумы Шеремет: следует создать объединение суверенных государств по образу СССР
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