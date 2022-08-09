ЦарьградДепутат Шеремет считает необходимым создать новый СССР для противостояния ЗападуОбъединение независимых государств на добровольной основе по образу СССР необходимо для наращивания силы и способности противостоять Западу, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Царьград"Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", – заявил Михаил Шеремет.ТолкС учётом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.Накануне.RuПосле распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты.Дума ТВЧитать далееСвернутьВятка-На-СетиВятка-На-СетиРидусReadovka NewsДума ТВLife.ruГазета.RuАпралКомсомольская правдаRTVIФАНREGNUMРЕН ТВЦентральная Служба НовостейRT на русскомYA62.ruТелеканал 360°Deita.ruПодробнее о событииДепутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение государств наподобие СССРКоммерсантъ01:22Депутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССРРИА Новости00:09Самое цитируемоеДепутат Шеремет предложил создать объединение государств по образу СССРRT на русском01:18Депутат Шеремет предложил вернуться к системе объединения стран по образу СССРФАН00:28Депутат Госдум Шеремет выступил с идеей создания объединение суверенных государств по образу СССРЦентральная Служба Новостей00:42Депутат Госдумы Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССРГазета.Ru00:30Депутат Госдумы Шеремет: следует создать объединение суверенных государств по образу СССРNews.ru00:48Показать ещёОценить1,9KПоделиться