Меры по обеспечению безопасности генконсульства РФ в Нью-Йорке усилены на фоне угроз, поступающих из-за проводимой Россией военной операции на Украине, сообщил РИА Новости и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы (компания управляет площадками в Швеции, Дании, Финляндии, Исландии) «прекратят работу в России» с 29 апреля 2022 года, «что приведет к прекращению доступа к биржам для резидентов России», говорится в письме, которое разослал датский Saxo Bank своим клиентам.