РИА НовостиДепутат Шхагошев: давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с РоссиейЧлен комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что остановка диалога между Россией и Соединёнными Штатами представляет опасность для всего мира.RT на русскомЛицемерные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон всеми силами добивается прекращения отношений с Москвой.Политическая ЭкспертизаАмериканские власти ранее заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.News.ruШхагошев подчеркнул, что «за Россией не заржавеет в части зеркального ответа» на действия Вашингтона.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерЦентральная Служба НовостейПолитика СегодняФАНИзвестияРЕН ТВНациональная служба новостейLife.ruПолитическая ЭкспертизаRT на русскомКомсомольская правдаПодробнее о событииВ Госдуме заявили о попытке США прекратить диалог с РоссиейМосковский Комсомолец10:51Депутат Шхагошев: давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с РоссиейРИА Новости08:56Самое цитируемоеДепутат Госдумы Шхагошев заявил о попытках США прекратить диалог с РоссиейLenta.ru10:08Шхагошев: Прекращение диалога между Россией и США несет опасность для мираПарламентская газета09:27Депутат ГД Шхагошев заявил, что Россия вводит США в «дипломатический стресс»Газета.Ru09:23Депутат Шхагошев заявил, что Россия вводит США в «дипломатический стресс»Комсомольская правда09:21Шхагошев : США делают все для прекращения диалога с РоссиейНациональная служба новостей10:39Показать ещёОценить174Поделиться