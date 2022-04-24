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Депутат Шхагошев: давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с Россией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что остановка диалога между Россией и Соединёнными Штатами представляет опасность для всего мира.
RT на русском
Лицемерные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон всеми силами добивается прекращения отношений с Москвой.
Политическая Экспертиза
Американские власти ранее заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
News.ru
Шхагошев подчеркнул, что «за Россией не заржавеет в части зеркального ответа» на действия Вашингтона.
Экономика сегодня

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В Госдуме заявили о попытке США прекратить диалог с Россией
Московский Комсомолец10:51
Депутат Шхагошев: давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с Россией
РИА Новости08:56
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Депутат Госдумы Шхагошев заявил о попытках США прекратить диалог с Россией
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