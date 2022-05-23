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Депутат Шхагошев: договор Киева и Варшавы о границах может привести к столкновению с НАТО

Новое соглашение об упрощении пересечения общих границ Польши и Украины доказывает планы польской стороны по принятию в свой состав украинских территорий.
Московский Комсомолец
Согласно аргументам Зеленского, между странами не должно быть границ или барьеров: украинский и польский народы "ментально давно не разделяют".
Московский Комсомолец
"Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость", - заявил Шхагошев.
РИА Новости
Зеленский также анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Газета.Ru

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Депутат ГД Шхагоев заявил об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Lenta.ru10:31
Депутат Шхагошев: договор Киева и Варшавы о границах может привести к столкновению с НАТО
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