Политика
News.ruДепутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии
Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
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с чего всё началось
Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.РИА Новости13:56
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
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