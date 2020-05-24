Политика

News.ruNews.ruДепутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
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с чего всё началось

Депутат Саблин прокомментировал сообщения об «усталости» России от Сирии

Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
РИА Новости13:56

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В России ответили на слухи об усталости Путина от Сирии

Московский Комсомолец15:36

Не дождетесь: депутат о статье про «усталость» России от Сирии

РЕН ТВ15:28

В Госдуме ответили на заявление американских СМИ об «усталости» России от Сирии

Взгляд.ру14:25

Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

News.ru14:38

В Госдуме прокомментировали сообщения об «усталости» России от Сирии

Rambler News Service14:41

Депутат Саблин прокомментировал сообщения об «усталости» России от Сирии

РИА Новости13:56

В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии

Lenta.ru13:56
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:54, Ашберн
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Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Дни24 01:53
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Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое

Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 22 мая в 09:17
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
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Неизвестные устроили перестрелку в Москве

Lenta.ru 14:07
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Алена Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса

Уже в это воскресенье, 24 мая, состоится долгожданный финал одиннадцатого сезона проекта «Танцы со звездами».
Passion.ru 03:10
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Политика

США запретили въезд иностранцам из Бразилии

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40
Здоровье

В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 22 мая 2020, 05:06 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 21 мая в 22:06
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
2
Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
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Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 17:33
Общество

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Телеканал RTVI 05:21
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
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Экономика

Япония направит почти $1 трлн на поддержку экономики

Токио, 25 мая 2020, 04:12 — REGNUM Правительство Японии намерено принять дополнительный бюджет размером в 100 трлн иен ($929 млрд), сообщает газета Nikkei.
REGNUM 21:12
Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
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Музыка

Сергей Лазарев разочаровался в карьере

Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru вчера в 03:46
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Общество

Плюс 49: Число заболевших в Приморье медленно приближается к 2 тысячам

49 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Владивосток-Новости 21:25
Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
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Экономика

России предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
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Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русском вчера в 21:33
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Здоровье

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости 02:52
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Кино

Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel

Piter.tv 15:17
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Экономика

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
REGNUM 22 мая в 05:23
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Происшествия

Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье

Газета.Ru 21:41
Общество

Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске

У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
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Экономика

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Сбербанк занял 6-е место в мировом рейтинге The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров среди крупнейших по капитализации компаний.
Ведомости 17:01
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