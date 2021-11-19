Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Депутат Рады Максим Бужанский заявил в Telegram, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток — 2".
Россиянин Даниил Медведев переиграл итальянца Янника Синнера в третьем туре группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 7,2 миллиона долларов.