На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет направлено около 30 млрд рублей.