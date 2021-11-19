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В Приморье суд заключил под стражу подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

Суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в педофилии.
Lenta.ru
К зданию суда прибыла скорая, внутрь зашла бригада из двух медиков.
Взгляд.ру
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
РИА Новости
Депутата Артема Самсонова выводят из здания суда и везут в СИЗО.
PrimaMedia.ru

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