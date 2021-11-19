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Суд арестовал приморского депутата-коммуниста по делу о растлении ребенка

Суд арестовал депутата Законодательного собрания Приморья Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, пишет «Интерфакс».
BFM.ru
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").
ТАСС
В настоящее время следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание.
ВЕСТИ: Приморье
Расследование уголовного дела продолжается.
ВЕСТИ: Приморье

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