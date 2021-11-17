Lenta.ruДепутат Сейма Литвы Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в годЛитва согласилась принять у себя бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, однако та даже не может элементарно сказать «спасибо».Lenta.ruДепутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание Светланы Тихановской обходится бюджету страны в 400 тысяч евро в год.Московский КомсомолецТихановская выдвигалась в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года.РИА НовостиСразу после начала массовых протестов в Белоруссии Тихановская уехала в Литву.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowПолитика СегодняREGNUMРЕН ТВГлагоLНародные новостиКомсомольская правдаГазета.RuИнфоСМИRuBaltic.RuПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаФАНДума ТВПодробнее о событииДепутат сейма Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в годРИА Новости05:33«Ест за наши деньги»: политик счел поведение Тихановской унижающим ЛитвуSputnik Литва04:15Самое цитируемоеДепутат Сейма Литвы Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в годLenta.ru07:05Литовский депутат Жемайтайтис возмутился суммой содержания ТихановскойФАН06:49В Литве подсчитали расходы на содержание ТихановскойГазета.Ru05:45На Тихановскую ушло 400 тысяч евро налогоплательщиковВести.Ru05:44Sputnik: На ежегодное содержание Тихановской Литва тратит 400 тысяч евроНациональная служба новостей07:14Показать ещёОценить574Поделиться