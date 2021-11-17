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Депутат Сейма Литвы Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в год

Литва согласилась принять у себя бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, однако та даже не может элементарно сказать «спасибо».
Lenta.ru
Депутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание Светланы Тихановской обходится бюджету страны в 400 тысяч евро в год.
Московский Комсомолец
Тихановская выдвигалась в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года.
РИА Новости
Сразу после начала массовых протестов в Белоруссии Тихановская уехала в Литву.
Национальная служба новостей

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Депутат сейма Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год
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