«Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — добавил парламентарий.