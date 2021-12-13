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Депутат Смолин: каждому пенсионеру из-за неверной индексации недоплатили до 90 тыс. рублей

По закону, как заметил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, каждый год пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции.
Lenta.ru
«Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — добавил парламентарий.
Национальная служба новостей
Отмечается, что в правительстве РФ нет единого метода подсчета инфляции.
Pravda.Ru
В комитете Госдумы по соцполитике и Союзе пенсионеров не уверены, что в бюджете найдутся деньги на дополнительную выплату.
Газета.Ru

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