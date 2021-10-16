В Днепре учитель младших классов весь день пила водку, после чего ударила двух девочек

Мать ученика одной из школ в Днепре сообщила в социальной группе «Освіта Дніпра» в Facebook, что учитель младших классов в течение всего учебного дня пила алкоголь, вследствие чего ударила по голове двух девочек, а еще на одну чуть не упала, потеряв равновесие.