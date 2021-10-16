«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — указывается в документе.
Мать ученика одной из школ в Днепре сообщила в социальной группе «Освіта Дніпра» в Facebook, что учитель младших классов в течение всего учебного дня пила алкоголь, вследствие чего ударила по голове двух девочек, а еще на одну чуть не упала, потеряв равновесие.