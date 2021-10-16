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Депутат Толстой: государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от COVID-19

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
«Мало ответов на вопросы, почему болеют те, кто привился, почему умирают те, кто привился, почему есть проблемы и осложнения после самих прививок», — указал вице-спикер Госдумы.
РБК
Вице-спикер добавил, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, поскольку подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.
Lenta.ru
По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 45%.
Коммерсантъ

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