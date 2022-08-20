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Депутат Вассерман рассказал о возможных изменениях в административном делении России

Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
РИА Новости
"Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной", – добавил Вассерман.
Smotrim.ru
"Новороссийский пройдет примерно так: от Харькова через Донбасс, далее — по побережью Черного моря, и, совершенно точно, до Тирасполя, а может — и до Кишинева", — заявил Васерман.
В Татарстане
Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Вассерман: в составе России могут появиться два новых федеральных округа
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Вассерман не исключил формирование двух новых федеральных округов России на месте Украины
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Вассерман допустил появление двух новых российских округов вместо Украины
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Депутат Вассерман рассказал о возможных изменениях в административном делении России
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