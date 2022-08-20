Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, глава полиции Фреди Фесслер не исключил, что возможные перебои с электроснабжением предстоящей зимой могут спровоцировать бунты и грабежи.
«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.