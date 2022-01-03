Будьте в Плюсе

Депутат Верховной Рады Кива заявил о популярности президента России Путина на Украине

Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте.
Lenta.ru
Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил о росте популярности российского лидера на Украине.
Взгляд.ру
Седьмого октября 2022 года Владимир Путин отпразднует юбилей — главе государства исполнится 70 лет.
РИА Новости
В Новый год Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и любви и отметил, что всех людей объединяет надежда на добрые перемены.
RT на русском

Подробнее о событии

Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина
RT на русском21:04
Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине «посмотрели все»
Life.ru20:52
Депутат Рады сообщил о росте популярности Путина на Украине
Московский Комсомолец19:12
Депутат Рады Кива: на Украине новогоднее обращение Путина смотрели всей страной
News.ru19:40
На Украине неожиданно отреагировали на новогоднюю речь Путина
Общественная служба новостей19:40
Депутат Верховной Рады Кива заявил о популярности президента России Путина на Украине
Lenta.ru19:51
Депутат Рады Кива: на Украине всей страной смотрели новогоднее обращение Владимира Путина
РИА Новости18:49

Интересное

МВД России предупредило об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных

Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter.
РИА Новостивчера в 02:30

Семья погибшего актера Большого театра попросит дополнительную компенсацию

Большой театр уже выплатил матери Кулеша 1 млн 50 тыс. рублей и компенсацию за похороны в 500 тыс. рублей.
Газета.Ruвчера в 15:08

Водители в РФ тратят на прогрев автомобиля от 0.5 литра топлива

Автоспециалисты определили сколько топлива уходит на прогрев транспорта при минусовых температурах.
32CARS.ruвчера в 11:22

Финансист Финогенова: в 2022 году индексация пенсий составила 5,9 процента

«С учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей», — заявила она.
Lenta.ru20:52

Стало известно расписание трансляций гонок «Тур де Ски» на 1 января

Сегодня, 1 января, в рамках второго этапа лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» на трассе в Оберстдорфе в Германии пройдут очередные гонки.
Комсомольская Правда - Спорт1 января в 00:28

Прокуратура Магадана выяснит причины отравления людей газом в маршрутном такси

Прокуратура Магаданской области проводит проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом, говорится в понедельник на сайте ведомства.
ТАСС18:47

В Греции убит лидер кутаисских воров в законе

«Сегодня [2 ноября] в Афинах около часа ночи возле своего дома застрелен один из лидеров кутаисской воровской диаспоры, 41-летний Шота Тевдорадзе, более известный в криминальной среде как Шотико», — отмечает издание со ссылкой на источник.
URA.Ruвчера в 05:17

СК завел дело после смерти трех отравившихся алкоголем в Балашихе

Следователи завели уголовное дело после смерти троих человек из-за отравления алкоголем в подмосковной Балашихе, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.
РБК19:18

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса у детей

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об новом симптоме проявления коронавируса у детей.
RT на русском19:58