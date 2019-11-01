Политика
Российская газетаДепутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента. Женщину довели до слез коллеги, не принимающие во внимание ее правки к законопроекту по разъединению активов газотранспортной системы.
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«Войдёт в историю»: Депутат «Слуги народа» расплакалась на заседании Рады - фото
Царьградвчера в 14:34
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Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
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В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет на ять процентов, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что жители России давно переплачивают за услуги жилищно-коммунального хозяйства более чем в два раза.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Ридус вчера в 16:35
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Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
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В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 30 октября в 15:10
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Токио потребовал прекратить учения американских десантников на Окинаве
Взгляд.ру 29 октября в 01:08
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Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:42
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
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Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинкой экономики от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
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В Бурятии опровергли сокращение числа врачей
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru вчера в 07:24
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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Общество
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Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Гаджеты
Начался международный бета-тест EMUI 10
Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 вчера в 21:00
Общество
В России изменился ГОСТ на хлеб
На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.
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Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
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«Оренбург» уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России
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США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:03
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Издание Forbes опубликовало список 13 умерших селебрити, творчество которых до сих пор приносит доходы их наследникам и правообладателям.
Playboyrussia.com вчера в 04:49
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить
Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop вчера в 01:35