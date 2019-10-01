Политика

РБКРБКДепутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Ранее Власов объявил, что направил в шведское посольство письмо, в котором от своего имени пригласил Тунберг для выступления в Госдуме. В нижней палате парламента настаивали, что решения о приглашении шведской активистки от лица Думы не могут приниматься единолично.
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Николай Валуев
Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.
— Николай Валуев, российский боксерТелеканал 360° 03:50
с чего всё началось

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.
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В Госдуме открестились от приглашения экоактивистки Тунберг

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