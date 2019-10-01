Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.

с чего всё началось

Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.

Ранее Власов объявил, что направил в шведское посольство письмо, в котором от своего имени пригласил Тунберг для выступления в Госдуме. В нижней палате парламента настаивали, что решения о приглашении шведской активистки от лица Думы не могут приниматься единолично.

Политика Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера» Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Политика Британцы восхитились российским спецназом Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика В ПАСЕ создали группу «Балтик-плюс» для противодействия РФ Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы «Балтик-плюс», основной задачей которой станет противодействие РФ.

Политика Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.

Происшествия Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Футбол Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Происшествия В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Армия и оружие На вооружение армии России поступили новые танки Т-90М Главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что стартовало исполнение госконтракта, заключенного между Минобороны РФ и Уралвагонзаводом на форуме «Армия-2019», на вооружение танковых и мотострелковых подразделений стали поступать современные танки Т-72Б3М и Т-90М.