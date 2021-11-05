Елизавета Пескова поддержала главу Чечни Кадырова в споре с главредом RT о кавказцах

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который упрекнул главреда RT Маргариту Симоньян в том, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве.