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Депутат Зюганов объяснил отсутствие народного единства разрывом между богатыми и бедными

Лидер КПРФ и депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов объяснил отсутствие народного единства разрывом между богатыми и бедными. Зюганов напомнил о росте расслоения общества и социальной несправедливости.В источнике

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Заявление Зюганова о Дне народного единства назвали популистским, но совершенно неэффективным
Московская газета5 ноября в 08:38
Депутат Зюганов объяснил отсутствие народного единства разрывом между богатыми и бедными
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