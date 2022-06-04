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Депутат бундестага Быстронь: слова Киссинджера говорят об изменении позиции США по Украине

Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz
 написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.
Lenta.ru
"Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте", — отметил Быстронь.
РИА Новости
Парламентарий считает, что смена позиции по Украине в Соединённых Штатах началась с публикации в The New York Times статьи, в которой говорилось, что вооружённый конфликт с Москвой не входит в интересы Вашингтона.
Life.ru
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Депутат Бундестага Быстронь заявил, что позиция США по Украине изменилась
Life.ru21:58
Депутат бундестага Быстронь: позиция США по Украине изменилась, Штаты хотят перемирия
РИА Новости19:35
В Германии заявили об изменении позиции США по Украине
Pravda.Ru20:54
В бундестаге указали на изменение позиции США по Украине
Вечерняя Москва20:31
Депутат бундестага Быстрогонь отметил, что позиция США по Украине изменилась
РЕН ТВ20:15
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине
Общественная служба новостей19:55
Депутат бундестага Быстронь: слова Киссинджера говорят об изменении позиции США по Украине
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