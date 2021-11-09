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Депутат бундестага Эрнст: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока-2»

В конце октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии.
РБК
Клаус Эрнст также назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.
Известия
Как написал на своей странице в Facebook глава украинской компании Сергей Макогон, решение по заявке должно быть принято до конца текущей недели.
РБК
"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток.
Газета.Ru

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