Lenta.ruДепутат бундестага Эрнст: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока-2»В конце октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии.РБККлаус Эрнст также назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.ИзвестияКак написал на своей странице в Facebook глава украинской компании Сергей Макогон, решение по заявке должно быть принято до конца текущей недели.РБК"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВестник КавказаЦарьградРЕН ТВВечерняя МоскваРамблерИзвестияКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейNews-24.ruФАНТК ЗвездаLife.ruПолитРоссияРоссийская газетаТелеканал 360°Gazeta.SPbREGNUMiReactorЭкономика сегодняПодробнее о событииБундестаг: Украина не должна мешать сертификации «Северного потока — 2»Евразия Daily23:06В бундестаге оценили роль Киева и Варшавы в сертификации Nord Stream 2РБК16:00Самое цитируемоеДепутат бундестага Эрнст: необходимо срочно запустить работу «Северного потока — 2»РИА Новости22:11В ФРГ призвали игнорировать мнения Украины и Польши по СП-2РЕН ТВ19:09В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока — 2»RT на русском20:06Депутат бундестага Эрнст: сертификация «Северного потока-2» может завершиться в 2022 годуLenta.ru22:06В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»ТК Звезда20:47Показать ещёОценить370Поделиться