Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».
Также Эрнст прокомментировал статью газеты Süddeutsche Zeitung, в которой та со ссылкой на источники сообщила о попытках США оказать давление как на действующее, так и на будущее правительство ФРГ из-за возможного обострения между Россией и Украиной.
После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е, предрек бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.