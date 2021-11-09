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Депутат бундестага Эрнст: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru
В конце октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии.
РБК
Также Эрнст прокомментировал статью газеты Süddeutsche Zeitung, в которой та со ссылкой на источники сообщила о попытках США оказать давление как на действующее, так и на будущее правительство ФРГ из-за возможного обострения между Россией и Украиной.
РБК
8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.
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