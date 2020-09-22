Депутат бундестага: ЕС раскололся из-за Nord Stream 2
Смотрите также
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Дочь Джоли надела юбку после терапии по смене пола
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Президент РФ выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
Лукашенко заявил, что планирует посетить Дальний Восток в 2021 году
Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы
Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
В США создадут коалицию против Nord Stream 2
В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Иркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта
Депутат бундестага: ЕС раскололся из-за Nord Stream 2
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Греф выступил против повышения налогов в России
Берлин, 23 сентября 2020, 02:47 — REGNUM Раскол, который наметился в ЕС, прослеживается в планах США создать коалицию против проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»
Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
Подробнее о событии
Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 16:27