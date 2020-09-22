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Депутат бундестага: ЕС раскололся из-за Nord Stream 2

Берлин, 23 сентября 2020, 02:47 — REGNUM Раскол, который наметился в ЕС, прослеживается в планах США создать коалицию против проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.В источнике
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РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
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Российская газета

В Германии заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока-2»

Российская газета17:54
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В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 16:26
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07
RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

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Lenta.ruвчера в 12:57
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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
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Крупная японская фирма осветительного оборудования Ushio Inc. запустила в производство первую в мире ультрафиолетовую лампу Care 222, которая способна уничтожать коронавирус без вреда для здоровья человека.
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Из-за пандемии коронавируса уменьшился выброс СО2 в атмосферу Земли

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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
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