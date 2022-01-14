«[EMA] защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — считает он.
Информация о применении "Спутника V" при вакцинации населения в странах мира (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что российский препарат один из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение лишить своего сына герцога Йоркского Эндрю всех воинских званий, а также отобрать у него королевские патронажи, дающие право покровительства различных организаций от имени королевы.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского минобороны.