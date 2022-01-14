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Депутат бундестага ФРГ Быстрон: в ЕС не признают «Спутник V» по экономическим причинам

Немецкий парламентарий считает, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам.
РИА Новости
«[EMA] защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — считает он.
РБК
«Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС», — отметил политик.
Известия
Информация о применении "Спутника V" при вакцинации населения в странах мира (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что российский препарат один из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
РИА Новости

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Депутат бундестага Быстрон: EMA не одобряет «Спутник V» по политическим причинам
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«Чисто с медицинской точки зрения „Спутник V“ давно был бы одобрен»
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