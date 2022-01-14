Информация о применении "Спутника V" при вакцинации населения в странах мира (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что российский препарат один из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ .