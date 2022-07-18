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Депутат бундестага ФРГ Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

Евросоюз должен приготовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, которая не будет приносить в жертву интересы стран-членов объединения в угоду США.
Lenta.ru
НАТО не в состоянии решить актуальные проблемы безопасности Европы и должно быть распущено, заявила
 депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете The Global Times.
Радио Sputnik
Дагделен считает, что США готовы вести бои "до последнего украинца ради поражения России", однако цели и интересы Америки и Европы не совсем сходятся.
Life.ru
По словам Дагделен, «в Европе не будет мира ни без России, ни против нее».
Парламентская газета

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Депутат бундестага Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО
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