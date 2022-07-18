Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным и напомнила о конфузе министра во время ее визита в Москву.
Министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку «Восток», дал указание командующему на приоритетное поражение средств большой дальности ВСУ, «из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», сообщает ведомство.
Что касается защиты вакцин от тяжелого поражения легких, то авторы получили следующие результаты по эффективности российских препаратов: 76% для двудозного «Спутника V», 36% для «ЭпиВакКороны» и 80% для «КовиВака».
"Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам", - пояснил Липавский.
Если в IV квартале 2019 года совокупный долг энергокомпаний Европы составлял примерно €1,1 трлн, то во II и III кварталах 2022 года из-за введения санкций и роста цен на энергоносители он уже был выше €1,7 трлн.