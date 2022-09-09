Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса создала для предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) «окно возможностей», благодаря которому с мирового рынка ушли украинские производители.
«Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации», — сообщил Садовой в социальной сети, опубликовав документ со списком компаний.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в тексте распоряжения президента.