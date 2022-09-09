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Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию

"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую", - заявил Гизи, слова которого приводит газета Spiegel.
Российская газета
По мнению Гизи, "Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается".
ТВ Центр
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
Известия
Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала спецоперации по освобождению Донбасса.
URA.Ru

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Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию
РИА Новости04:36
Немецкий депутат заявил о невозможности военной победы над Россией
RT на русском05:20
В бундестаге считают, что Украина не сможет победить Россию
Комсомольская правда05:12
Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию
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Депутат бундестага объяснил невозможность победы Украины
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Депутат немецкого бундестага Гизи заявил о невозможности победить Россию в военном плане
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