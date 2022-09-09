Будьте в Плюсе

Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию

Депутат бундестага Грегор Гизи заявил в интервью газете Der Spiegel
, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.
Газета.Ru
"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую", - заявил Гизи, слова которого приводит газета Spiegel.
Российская газета
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
Известия
Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала спецоперации по освобождению Донбасса.
URA.Ru

Подробнее о событии

Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию
Известия06:26
Депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Украина не сможет победить Россию
РИА Новости04:36
В бундестаге считают, что Украина не сможет победить Россию
Комсомольская правда05:12
Немецкий депутат заявил о невозможности военной победы над Россией
RT на русском05:20
Депутат бундестага объяснил невозможность победы Украины
Царьград04:51
Депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Украине не сможет победить РФ
Lenta.ru03:45
В Германии рассказали о причинах невозможности победы Украины над Россией
Общественная служба новостей04:04

Интересное

Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление

Минобороны опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на харьковское направление.
РИА Новости06:50

Игорь Коротченко рассказал, что для успеха СВО необходимо принять несколько решений

По информации издания "Свободная пресса", военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что успех в проведении специальной военной операции возможен только после принятия руководством страны ряда решений.
NVL07:05

Глава Купянского района Харьковской области заявил, что город в достаточной безопасности

Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости06:53

Замглавы херсонской администрации Стремоусов заявил о пленении участников наступления ВСУ

Российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
РИА Новости00:48

В Москве 9 сентября на 3,2 тыс. участках стартовали выборы муниципальных депутатов

В Москве в 8 утра по местному времени начались выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщает «Российская газета».
Lenta.ru01:47

Рейтер: предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки в ЕС

Предложение ввести лимит цен на газ из России не получило в пятницу широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов.
РИА Новости07:55

Румынский военный корабль подорвался в Констанце на мине, которую должен был обезвредить

Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.
РИА Новости03:18

Суд продлил арест Илье Яшину по делу о фейках о российской армии до 12 ноября

Басманный суд Москвы продлил до 12 ноября срок ареста муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти.
ТАСС06:29

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Такую дату раскрыла газета Times.
Lenta.ru23:27

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на восточной границе

Североатлантический альянс размещает новые силы на восточной границе.
Lenta.ru08:08