По информации издания "Свободная пресса", военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что успех в проведении специальной военной операции возможен только после принятия руководством страны ряда решений.
Басманный суд Москвы продлил до 12 ноября срок ареста муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти.