Политика
Аргументы неделиДепутат бундестага: НАТО является «тенью самой себя»
Депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что Североатлантический альянс является "тенью самого себя". Немецкий политик считает, что в настоящий момент НАТО "переживает экзистенциальный кризис".
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«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис
Комсомольская правдавчера в 23:39
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24-летний полузащитник «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Валенсию» и «Севилью».
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