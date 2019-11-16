Политика

Аргументы неделиАргументы неделиДепутат бундестага: НАТО является «тенью самой себя»

Депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что Североатлантический альянс является "тенью самого себя". Немецкий политик считает, что в настоящий момент НАТО "переживает экзистенциальный кризис".
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Депутат бундестага назвал НАТО «тенью самой себя»

РИА Новостивчера в 22:20

Немецкий депутат назвал НАТО «тенью самой себя»

Газета.Ruвчера в 23:01

В Берлине рассказали о кризисе НАТО

Известиявчера в 23:40

«НАТО разваливается»: К такому выводу приходит всё больше европейских политиков

Царьград01:27

«Тень самой себя»: Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис

Комсомольская правдавчера в 23:39

«Тень самой себя»: в бундестаге дали характеристику НАТО

РЕН ТВвчера в 23:01

Депутат из Германии заявил, что НАТО переживает «экзистенциальный кризис»

Life.ruвчера в 22:52
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Происшествия

На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

Газета.Ru 06:24
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

В Испании запретили продажу книги доцента Соколова

Ранее книгу «Армия Наполеона» с автографом историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей.
Gazeta.SPb 02:58
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Известия 04:49
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Общество

Правительство одобрило законопроект о денежном довольствии призывников

Правительством России одобрен законопроект о выплате денежного довольствия – в размере 2 тыс. рублей – военнослужащим по призыву.
Общественное телевидение России 04:03
Происшествия

В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

РИА Новости вчера в 04:59
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Эхо Москвы 14 ноября в 18:10
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Футбол

«Валенсия» и «Севилья» интересуются Алексеем Миранчуком

24-летний полузащитник «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Валенсию» и «Севилью».
ODDS.ru 06:02
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Футбол

Криштиану Роналду отобрал телефон у болельщика

Фанат, судя по всему, был просто счастлив. Далеко не каждый день к твоему автомобилю подбегает живая легенда футбола и отбирает телефон.
ГЛАС.RU вчера в 23:59
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика 12 ноября в 20:05
Происшествия

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известия вчера в 23:02
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
REGNUM вчера в 09:54
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Авто

«АвтоВАЗ» начал по-новому проверять качество автомобилей

Например, скорректирована логистика проверок и испытаний, а также используются иные алгоритмы финальных тестов на качество.
Новые автомобили 14 ноября в 05:08
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Гаджеты

Внешний вид Samsung Galaxy S11 может кардинально изменится

Srnsk 06:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Гаджеты

Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
Ferra 04:06
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Юрген Триттин
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Немецкий политик, занимавший пост министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998-2005 годах.
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