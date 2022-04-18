ИзвестияДепутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в БучеНеобходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.РИА НовостиВ Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией".РИА Новости2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом.ИзвестияКак заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruЦарьградНовые ИзвестияТелеканал 360°ИА Красная ВеснаГазета.RuРидусПодробнее о событииВ бундестаге призвали не спешить с выводами об инциденте в БучеSmotrim.ruвчера в 15:10Немецкий депутат Науйок призвал отказаться от поспешных выводов о провокации в БучеРИА Новостивчера в 14:21Самое цитируемоеВ Германии призвали отказаться от поспешных выводов о событиях в БучеОбщественная служба новостейвчера в 14:52Немецкий депутат Науйок призвал не делать преждевременные выводы о ситуации в БучеLenta.ruвчера в 14:14Депутат Бундестага призвал к независимому расследованию по БучеREGNUMвчера в 10:03Депутат из Германии призвал отказаться от одностороннего освещения событий в БучеRB Новостивчера в 08:18Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в БучеИзвестиявчера в 07:02Показать ещёОценить406Поделиться