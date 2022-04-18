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Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в Буче

Необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.
РИА Новости
В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией".
РИА Новости
2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом.
Известия
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя.
РИА Новости

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