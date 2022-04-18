Будьте в Плюсе

Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в Буче

Необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.
РИА Новости
В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией".
РИА Новости
2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом.
Известия
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя.
РИА Новости

Подробнее о событии

Депутат бундестага Науйок призвал отказаться от преждевременных выводов по ситуации в Буче
Газета.Ruвчера в 16:21
Немецкий депутат Науйок призвал отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче
РИА Новостивчера в 14:21
Самое цитируемое
В бундестаге призвали не спешить с выводами об инциденте в Буче
Smotrim.ruвчера в 15:10
Немецкий депутат Науйок призвал не делать преждевременные выводы о ситуации в Буче
Lenta.ruвчера в 14:14
В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о событиях в Буче
Общественная служба новостейвчера в 14:52
Депутат из Германии призвал отказаться от одностороннего освещения событий в Буче
RB Новостивчера в 08:18
Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в Буче
Известиявчера в 07:02

Интересное

Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что страна не нуждается в российском газе, несмотря на то что Европа зависит от него.
RT на русском17:15

Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ начали новое наступление на востоке Украины.
Pravda.Ruвчера в 16:15

Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сообщили в министерстве.
РБКвчера в 14:00

Rusvesna:ВС РФ наносят мощные удары крупнокалиберными орудиями по позициям ВСУ на Донбассе

Авторы Telegramm-канала предполагают то, что научились обстрелы позиций ВСУ с помощью артиллерии для подготовки перед предстоящим наступлением ВС РФ в решающей битве за Донбасс.
Yakutsk.ruвчера в 16:27

Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала "пустыми угрозами" якобы заявления РФ о "последствиях" поставок оружия Киеву.
РИА Новостивчера в 16:52

В Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20

Глава Минфина США Джанет Йеллен не станет участвовать в заседаниях G20 в случае присутствия на сессиях МВФ и Всемирного банка представителей из России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
RT на русскомвчера в 16:30

Камерам предпишут рамки

Дорожным камерам пропишут новые законодательные рамки, В Госдуме готовят новый законопроект по ограничению использования дорожных камер.
Левенцовка.ру16 апреля в 17:16

Xiaomi представит смартфон Civi 1S 21 апреля

Согласно изображению, опубликованному производителем, Xiaomi Civi 1S будет представлен 21 апреля.
Superplanshet.ruвчера в 06:08

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его родственники

В Москве обнаружена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщает Baza.
Lenta.ruвчера в 08:20

Башкирская содовая компания запустила завод «Крымский титан» после четырех месяцев простоя

Башкирская содовая компания (БСК) запустила производство диоксида титана на заводе "Крымский титан" в Армянске после четырех месяцев простоя, предоставив техническую и финансовую поддержку.
ТАССвчера в 10:11