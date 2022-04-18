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Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в Буче

Депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Эдгар Науйок призвал отказаться от поспешных выводов насчет провокации в украинской Буче.
Российская газета
Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.
Известия
СК РФ возбудил уголовное дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после украинской провокации в городе Буче под Киевом, передают «Известия».
URA.Ru
Российское Минобороны назвало данные сообщения провокацией, а президент России Владимир Путин сравнил события в Буче с фейками о химоружии в Сирии.
Lenta.ru

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В Бундестаге призвали не спешить с выводами по ситуации в Буче
ИА Новороссия15:27
В бундестаге призвали не спешить с выводами об инциденте в Буче
Smotrim.ru15:10
Депутат бундестага Найок призвал не допустить одностороннего освещения ситуации в Буче
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Немецкий депутат Науйок призвал не делать преждевременные выводы о ситуации в Буче
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что гуманитарная контактная группа между Россией и Украиной возможна.
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New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

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«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесён удар по 124-му объединённому центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск», — заявил Конашенков.
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В Мексике во время празднования Пасхи были сожжены картонные фигурки Зеленского и Байдена

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