"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесён удар по 124-му объединённому центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск», — заявил Конашенков.
"Сказать, что будет красной линией - значит сказать, как реагировать и где", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в ответ на вопрос о "красной линии" в свете обвинений РФ в якобы применении химического оружия на Украине.
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) рассказал о смерти новорожденного сына.